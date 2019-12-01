Vive la Semana de Noche de Muertos en Michoacán; estas son las actividades del 24 de octubre al 2 de noviembre

Pátzcuaro, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- Del 24 de octubre al 2 de noviembre, la Noche de Ánimas se vive en Michoacán, estado donde tiene sus raíces esta ancestral celebración que cada año cautiva al mundo entero por la forma en la que las comunidades de los 113 municipios del estado recuerdan a sus familiares que se adelantaron en el camino, dejando en claro que en “el alma de México” no se entierra, se siembra a los seres queridos para dar vida.

Además mención especial merece la manera tan única que se recuerda a los difuntos en los panteones de la ribera del lago de Pátzcuaro, momento emblemático que representa al estado a nivel internacional atrayendo al turismo de distintos estados y países que se acercan a este mágico encuentro entre vivos y muertos.

Por segundo año consecutivo, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), en colaboración con las comunidades, autoridades municipales, artesanos y cocineras tradicionales, se unen para presentar la Semana de Celebración de Noche de Muertos que este 2025 integra 13 talleres donde los turistas y visitantes podrán ver y ser parte activa de los preparativos previos al 1 y 2 de noviembre.

Roberto Monroy García, titular de la Sectur Michoacán destacó que dentro de estos talleres con costos que oscilan entre los 100 y 250 pesos monto que ya incluye los materiales, se encuentran alfarería, cerería, figuras de azúcar, bateas, barro vidriado, hoja de maíz, popote de trigo, cocina tradicional, máscaras de madera, dulce típico, arcos tradicionales, papel picado y globos de cantoya y chuspata.

“La zona lacustre de Michoacán fue clave para que esta celebración milenaria obtuviera el nombramiento por parte de la UNESCO, con Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y Erongarícuaro. Este año prevemos que lleguen más de 420 mil turistas y visitantes en esta Semana de Celebración de la Noche de Muertos que dejen una derrama económica cercana a los 500 millones de pesos”.

Záyin Villavicencio Sánchez, coordinadora de Comunicación destacó que la Noche de Ánimas se vivirá en varios municipios del estado, “y este año Pátzcuaro los recibe con su nuevo Mercado Municipal, e invitar a que los turistas y visitantes vengan a ver la recuperación del lago de Pátzcuaro y los manantiales de Urandén”.

Julio Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro agradeció el apoyo de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por impulsar las tradiciones de Michoacán, “no es lo mismo ver la celebración de Noche de Muertos en otros municipios que donde se originó, si lo viven aquí se darán cuenta de esta experiencia. Los invitamos a que vengan a disfrutar de las diversas actividades planeadas”.

Destacó que al momento los hoteles registrados de Pátzcuaro están a más del 90 por ciento de ocupación, “además está la oferta de Airbnb a donde llega una afluencia muy grande”.

Además, también este 2025, la Noche de Ánimas de Michoacán llega a Xcaret que se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre, y en España se realizará, durante todo el mes de noviembre, la representación de un panteón de la ribera del lago de Pátzcuaro que plasma lo que solo se vive al visitar “el alma de México”.

Todos los detalles de las actividades, horarios, y sedes pueden consultarse en https://visitmichoacan.com.mx/ #MichoacánSeVive