Detienen a mujer con presuntas sustancias ilícitas ocultas en una máquina de soldar en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 22:45:48

Morelia, Michoacán, 21 de julio de 2026.- Una mujer fue detenida por elementos de la Guardia Civil luego de que tuviera en posesión 429 gramos de metanfetamina.

Al respecto se informó que dicho aseguramiento ocurrió a la altura del kilómetro 102+500, de la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), con dirección al puerto de Lázaro Cárdenas, donde agentes de la Unidad de Protección en Carreteras, como parte del operativo Vacaciones Seguras, realizaron una inspección a una camioneta de pasajeros.

Durante la revisión al área del equipaje, los oficiales detectaron una máquina de soldar, en cuyo interior se encontraba oculta una sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina, con un peso aproximado de 429 gramos.

La mujer fue detenida y, junto con la droga asegurada, quedó a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones para determinar su situación jurídica.