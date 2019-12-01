Adulto mayor resulta lesionado tras caer en socavón en Azcapotzalco; SEGIAGUA atiende la emergencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 22:28:01

Ciudad de México, 21 de julio de 2026.- Un adulto mayor resultó lesionado, mientras transitaba en una motocicleta, luego de caer en un socavón que se formó sobre la calle Tochtil, en la colonia Santa Lucía, en la alcaldía Azcapotzalco.

Tras el incidente, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que personal especializado de la Brigada de Operación de Drenaje fue desplegado para atender el reporte del hundimiento.

De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia, las labores se realizan en la calle Tochtil número 182, donde se registró el socavón.

Hasta el momento, la SEGIAGUA no ha dado a conocer las causas que originaron el hundimiento ni el tiempo estimado para la conclusión de los trabajos de reparación.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al circular por la zona mientras continúan las maniobras del personal especializado y recordó que los reportes relacionados con la infraestructura hidráulica pueden realizarse a través de la Línea H2O *426.