En Uruapan, Michoacán detienen a 4 personas implicadas en agresión a fuerzas de seguridad

En Uruapan, Michoacán detienen a 4 personas implicadas en agresión a fuerzas de seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 19:54:47
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Uruapan, Michoacán, a 17 de julio de 2026.- Como resultado de una acción interinstitucional en esta ciudad, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a cuatro personas, en posesión de un arma de fuego y droga, además de haber intentado impedir el actuar de los elementos de seguridad.

Sobre el particular se informó que oficiales de la Guardia Civil, en coordinación con autoridades estatales y federales, realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en la colonia Lomas del Rosario de dicho municipio.

Al arribar al sitio, los oficiales detectaron a dos hombres a bordo de una motocicleta; uno de ellos portaba un arma de fuego, lo que desató una persecución. Al intentar detenerlos, los agentes fueron agredidos a disparos y, posteriormente, atacados por un grupo de personas que les lanzaron piedras y palos.

Una vez controlada la situación, se detuvo a cuatro personas: uno de ellos por disparar un arma en varias ocasiones en contra de los elementos; otro por encontrarse en posesión de 12 envoltorios con una sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina, y finalmente las otras dos personas fueron aseguradas por tratar de impedir el actuar de los agentes de seguridad. 

Los cuatro implicados y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica.

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