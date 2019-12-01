Persecución policiaca en la autopista Siglo XXI culmina con camioneta robada recuperada; hubo detonaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 10:40:34

Taretan, Michoacán, 28 de agosto del 2025.- Tras una persecución policial y balacera sobre la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), agentes de la policía municipal de Taretan, lograron recuperar una camioneta robada, los delincuentes se dieron a la fuga.

Al respecto se informó que fue esta mañana de jueves que agentes de la Policía Municpal de Taretan detectaron en las inmediaciones de la caseta de peaje de la misma demarcación, una camioneta que contaba con reporte de robo.

Con base en lo anterior le marcaron el alto a los ocupantes del auto, sin embargo estos emprendieron la huida y comenzaron a disparar contra los agentes de la ley.

Tras una breve persecución los facinerosos abandonaron la unidad en un camino de terracería para darse a la fuga a pie.

Finalmente la unidad recuperada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.