Persecución policiaca en la autopista Siglo XXI culmina con camioneta robada recuperada; hubo detonaciones

Persecución policiaca en la autopista Siglo XXI culmina con camioneta robada recuperada; hubo detonaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 10:40:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Taretan, Michoacán, 28 de agosto del 2025.- Tras una persecución policial y balacera sobre la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), agentes de la policía municipal de Taretan, lograron recuperar una camioneta robada, los delincuentes se dieron a la fuga.

Al respecto se informó que fue esta mañana de jueves que agentes de la Policía Municpal de Taretan detectaron en las inmediaciones de la caseta de peaje de la misma demarcación, una camioneta que contaba con reporte de robo.

Con base en lo anterior le marcaron el alto a los ocupantes del auto, sin embargo estos emprendieron la huida y comenzaron a disparar contra los agentes de la ley.

Tras una breve persecución los facinerosos abandonaron la unidad en un camino de terracería para darse a la fuga a pie.

Finalmente la unidad recuperada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se mantiene refuerzo operativo interinstitucional en Uruapan: Oseguera Cortés
Hallan culpable a Carmelo O., de violación en agravio de una niña, ocurrido en Arteaga, Michoacán 
Camioneta se sale del camino en la carretera a Huimilpan 
Mediante acuerdos la SSP Michoacán fortalece estrategia de seguridad con fuerzas federales
Más información de la categoria
EEUU ofrece millonaria recompensa por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán
Estudiante de Preparatoria 2 queda en silla de ruedas tras recibir un golpe con una banca en clases; investigan posible negligencia de autoridades escolares
Persecución policiaca en la autopista Siglo XXI culmina con camioneta robada recuperada; hubo detonaciones
Sheinbaum opina sobre altercado Noroña-'Alito': "demuestra lo que es el PRIAN", asevera
Comentarios