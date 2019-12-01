Persecución, golpiza y balazos: Albañil es vinculado a proceso por homicidio de taxista tras riña vial en Morelia, Michoacán

Morelia, Mich., a 31 de enero de 2026.— Un conflicto vial terminó en tragedia y sangre. Un taxista fue brutalmente asesinado a balazos luego de ser perseguido y golpeado por varios sujetos, en hechos que ya llevaron a prisión a uno de los presuntos responsables.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que un Juez de Control vinculó a proceso a Alan Marcelino “N”, de oficio albañil, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio cometido en agravio del trabajador del volante, identificado como Iván P.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 23 de enero la víctima y el ahora imputado se vieron involucrados en un percance vehicular, aparentemente menor, pero que detonó una violenta escalada. Minutos después, el taxista fue interceptado por dos vehículos, de los cuales descendieron varios individuos que lo golpearon salvajemente.

Aunque Iván P. logró escapar y pidió auxilio mientras huía, la persecución continuó. Fue alcanzado a la altura de la calle Retorno de la Calera, en la colonia Arco San Antonio, donde sus agresores abrieron fuego en su contra, dejándolo sin vida sobre el asfalto. Tras el ataque, los responsables intentaron darse a la fuga.

La rápida reacción de la Policía de Morelia permitió desplegar un operativo de persecución que culminó con la detención de Alan Marcelino “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso.

Durante la audiencia inicial, el Juez determinó vincularlo a proceso, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras se esclarece la participación de otros posibles implicados.

La FGE reiteró que no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida y la seguridad de las y los michoacanos, subrayando que el caso continúa abierto para dar con todos los responsables de este crimen que inició con un choque y terminó en ejecución.