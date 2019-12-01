Muere motociclista al accidentarse en LC, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 13:01:45

Lázaro Cárdenas, Michoacán a 31 de enero de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al caer, por accidente, de la motocicleta que conducía, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la avenida Ejército Mexicano de esta ciudad portuaria.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad se había degustado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un motociclista sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes fueron de del levantamiento del cuerpo miso que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.