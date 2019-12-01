En Charo, Michoacán la Guardia Civil recupera un vehículo robado; hay 2 personas detenidas

En Charo, Michoacán la Guardia Civil recupera un vehículo robado; hay 2 personas detenidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 12:40:53
Charo, Michoacán a 31 de enero de 2026.- Como resultado de una acción operativa coordinada entre el Centro de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) y agentes de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en 10 minutos fue recuperado un vehículo con reporte de robo y detenidas dos personas en posesión de un arma de fuego, en el municipio de Charo.

Sobre el particular se informó que fue al filo de las 10:44 horas de este sábado, cuando un reporte al número de emergencias 911 alertó sobre el robo de una camioneta Nissan Frontier color gris, con placas MX-1673-B, lo que permitió activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda y localización.

Gracias al monitoreo, la coordinación operativa y la comunicación en tiempo real, los agentes de la Guardia Civil lograron ubicar e interceptar la unidad en un lapso menor a 10 minutos y aseguraron un arma de fuego calibre .357, con un cargador abastecido con 18 cartuchos útiles. En el lugar fueron detenidas un hombre y una mujer.

Las personas detenidas, el vehículo recuperado y el arma asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad procuradora de justicia, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

 

 

 

Noventa Grados
