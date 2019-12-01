Identifican a joven asesinado en Uruapan, Michoacán

Identifican a joven asesinado en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 12:48:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán a 31 de enero de 2026.- Como Miguel H., de 29 años de edad, fue identificado el joven que fue asesinado a balazos la tarde del viernes en esta ciudad.

 

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, sobre la calle Guadalupe Victoria, de la colonia Bellavista, fue ultimado a tiros una persona.

 

Fue al continuar con las investigaciones que el ahora occiso fue identificado por sus deudos, como Miguel H., de 29 años de edad.

 

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de dar con la identidad y paradero del o los responsables del crimen.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden dos presuntos responsables de robar 50 mil pesos a un cuentahabiente de Zitácuaro, Michoacán
Accidente vehicular en Zitácuaro, Michoacán, deja un herido
Dejan dos cuerpos cubiertos con sábanas en la Apatzingán – Buenavista, Michoacán; habrían muerto por una explosión
Presunta responsable del homicidio de su hija de 1 año, es vinculada a proceso
Más información de la categoria
Dejan dos cuerpos cubiertos con sábanas en la Apatzingán – Buenavista, Michoacán; habrían muerto por una explosión
Choque entre militares y policías con célula armada en La Ruana, Michoacán, deja tres abatidos y tres agentes heridos
Balas alcanzan a escolta del alcalde de Tacámbaro, Michoacán: disparos, silencio y tensión política
Más de 10 personas resultaron lesionadas, tras la explosión de pirotecnia dentro de un panteón en Ciudad Victoria, Tamaulipas
Comentarios