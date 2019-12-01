Identifican a joven asesinado en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 12:48:40

Uruapan, Michoacán a 31 de enero de 2026.- Como Miguel H., de 29 años de edad, fue identificado el joven que fue asesinado a balazos la tarde del viernes en esta ciudad.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, sobre la calle Guadalupe Victoria, de la colonia Bellavista, fue ultimado a tiros una persona.

Fue al continuar con las investigaciones que el ahora occiso fue identificado por sus deudos, como Miguel H., de 29 años de edad.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de dar con la identidad y paradero del o los responsables del crimen.