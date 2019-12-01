Detienen a “El Cholo”, presunto responsable del feminicidio en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2025.- Agentes de la Fiscalía General del Estado detuvieron a José Adrián “N”, conocido como “El Cholo”, señalado como presunto responsable del feminicidio de una mujer ocurrido el pasado 11 de julio en la colonia Valladolid, de la capital michoacana.

De acuerdo con las investigaciones, el señalado habría estrangulado a la víctima, identificada como Virginia Karen S., utilizando un cable dentro de una vivienda ubicada sobre la avenida Río Grande. Posteriormente, con ayuda de otra persona, incendió la habitación y al día siguiente ocultó el cuerpo en un pozo de agua dentro del mismo domicilio.

Tras el hallazgo del cuerpo, personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y reunió los elementos que permitieron identificar la posible participación del detenido. Con base en las pruebas obtenidas, un juez de control giró la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.

José Adrián “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación legal en las próximas horas. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para ubicar a su cómplice y esclarecer completamente el caso.