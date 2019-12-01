Detienen a “El Cholo”, presunto responsable del feminicidio en Morelia, Michoacán

Detienen a “El Cholo”, presunto responsable del feminicidio en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 15:41:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2025.- Agentes de la Fiscalía General del Estado detuvieron a José Adrián “N”, conocido como “El Cholo”, señalado como presunto responsable del feminicidio de una mujer ocurrido el pasado 11 de julio en la colonia Valladolid, de la capital michoacana.

De acuerdo con las investigaciones, el señalado habría estrangulado a la víctima, identificada como Virginia Karen S., utilizando un cable dentro de una vivienda ubicada sobre la avenida Río Grande. Posteriormente, con ayuda de otra persona, incendió la habitación y al día siguiente ocultó el cuerpo en un pozo de agua dentro del mismo domicilio.

Tras el hallazgo del cuerpo, personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y reunió los elementos que permitieron identificar la posible participación del detenido. Con base en las pruebas obtenidas, un juez de control giró la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.

José Adrián “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación legal en las próximas horas. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para ubicar a su cómplice y esclarecer completamente el caso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tres hombres vinculados a proceso por robo con violencia en panadería de Querétaro
Detienen a “El Cholo”, presunto responsable del feminicidio en Morelia, Michoacán
Vinculan a proceso a dos hombres por robo en gasolinera de Apatzingán, Michoacán
A proceso Nelson "N", presunto líder criminal venezolano; fue capturado en CDMX
Más información de la categoria
Aumenta a 31 cifra de muertos por lluvias y severas inundaciones en 4 estados
Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 
Confirman causas del "pipazo" que dejó más de 30 muertos en Iztapalapa
Cae en Quintana Roo presunto líder de grupo criminal sueco; tenía ficha de la Interpol
Comentarios