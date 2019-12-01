Persecución armada deja un hombre fallecido y una mujer lesionada en la colonia Tierra Blanca de Culiacán, Sinaloa

Persecución armada deja un hombre fallecido y una mujer lesionada en la colonia Tierra Blanca de Culiacán, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 22:07:48
Culiacán, Sinaloa, a 13 de enero de 2026.- Una persecución armada registrada en una de las principales avenidas de Culiacán, Sinaloa, dejó como saldo un hombre sin vida y una mujer lesionada, en hechos ocurridos cerca del sector centro de la ciudad.

Según los informes oficiales, sujetos armados siguieron a los ocupantes de un vehículo por la avenida Álvaro Obregón, logrando interceptarlos a la altura de la colonia Tierra Blanca. Tras el ataque, un hombre falleció dentro de la unidad, mientras que una mujer resultó herida y fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Durante la huida, los presuntos agresores fueron detectados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para evadir a las autoridades, los atacantes arrojaron artefactos conocidos como “poncha llantas”, lo que ocasionó daños a uno de los vehículos militares.

Metros adelante, los sospechosos abandonaron el automóvil en el que escapaban. En su interior se aseguraron armas de fuego, cartuchos y equipo táctico. A pesar del despliegue de un operativo por parte de corporaciones de los tres niveles de gobierno, no se ha logrado ubicar a los responsables.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que no hubo personal lesionado durante el operativo, únicamente daños materiales en una unidad oficial. La persecución y las labores de seguridad obligaron al cierre temporal de la vialidad, mientras se realizaban las diligencias correspondientes. El cuerpo del hombre fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense y hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

