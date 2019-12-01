Perros pitbull ingresan a secundaria de Minatitlán, Veracruz; atacaron a estudiantes, dejando un saldo de 7 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 19:51:50

Minatitlán, Veracruz, a 26 de enero de 2026.- Al menos siete estudiantes de la Escuela Secundaria Emiliano Zapata, ubicada en el municipio de Minatitlán, al sur de Veracruz, resultaron heridos tras un ataque perpetrado por dos perros de raza pitbull la mañana de este lunes.

Según los primeros informes, los canes —uno de color café y otro negro— ingresaron al plantel educativo y arremetieron contra los alumnos, provocándoles diversas lesiones, principalmente en las piernas, lo que obligó a solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

Durante el incidente, algunos docentes intentaron auxiliar a los jóvenes; sin embargo, la situación se tornó riesgosa, ya que incluso el director del plantel fue derribado y arrastrado por los animales, aunque no presentó mordeduras.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:00 horas, mientras se desarrollaba la clase de Educación Física. Los perros accedieron por la parte posterior de la escuela, zona que no cuenta con barda perimetral, y sorprendieron a los estudiantes que se encontraban en el patio.

Ante lo ocurrido, las autoridades escolares decidieron suspender temporalmente las actividades académicas, mientras paramédicos brindaban atención médica a los lesionados y a otros alumnos que presentaron crisis nerviosa. Los estudiantes con mordeduras fueron trasladados a un hospital cercano para su valoración.

Por su parte, elementos del cuerpo de Bomberos y personal de otras corporaciones implementaron un operativo para localizar a los perros agresores, aunque estos lograron huir por el mismo punto por el que ingresaron.

Padres de familia solicitaron a las autoridades correspondientes que se realice una investigación y se esclarezcan las circunstancias del ataque, además de exigir medidas de seguridad para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.