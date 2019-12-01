La SSP asegura arma, explosivos e incinera plantas de hierba verde; hay 2 detenidos, en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 19:33:54
Apatzingán, Michoacán, a 26 de enero de 2026.- Como resultado de acciones operativas coordinadas entre elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), se logró la detención de dos hombres en posesión de un arma de fuego, la desactivación de ocho artefactos explosivos artesanales y la incineración de 162 plantas de marihuana en cuatro localidades del municipio de Apatzingán.

Sobre el particular se informó que agentes estatales y federales realizaban tareas estratégicas por aire y tierra en la zona serrana de la localidad de Acatlán, derivado de ello se aseguró a dos personas en posesión de un arma de fuego calibre 7.62X39 mm, 96 cartuchos útiles y cuatro cargadores.

Dentro del mismo esquema preventivo, en la comunidad de Las Anonas fueron encontrados siete dispositivos explosivos, y en la localidad de Rancho El Morado, uno más. Al ser asegurados, el Ejército Mexicano realizó un perímetro en el lugar donde fueron desactivados para dejar fuera de riesgo a la población. 

Posteriormente, en la localidad de Santiago Acahuato, las fuerzas estatales y federales localizaron el plantío de marihuana, mismo que fue incinerado conforme a los protocolos de actuación. Asimismo, se desmantelaron siete puntos de observación utilizados para la vigilancia de actividades ilícitas.

Los detenidos y lo asegurado en este operativo interinstitucional fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

