Jóvenes en shock, honran a víctimas tras ataque en la localidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato

Salamanca, Guanajuato, a 26 de enero de 2026.– Aún consternados y sin poder asimilar lo ocurrido, jóvenes de la comunidad de Loma de Flores se reunieron afuera del templo de la Santa Cruz para encender veladoras en memoria de las personas que perdieron la vida durante el ataque armado registrado el pasado domingo en el campo deportivo.

Con visibles muestras de tristeza y nerviosismo, los jóvenes señalaron que las ráfagas de armas de alto poder se escucharon en todo el poblado durante varios minutos, generando pánico entre las familias. Muchos de ellos acababan de regresar del partido de futbol y no podían creer que un momento de convivencia terminara en una tragedia.

“Todavía no lo asimilamos, fue algo muy fuerte”, comentaron, al explicar que la intención de colocar veladoras fue mostrar solidaridad con las víctimas y pedir por la recuperación de los heridos.

Indicaron que el ambiente en la comunidad es de miedo e incertidumbre, pues los hechos dejaron una profunda huella entre los habitantes, quienes esperan justicia y mayor seguridad para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.