Perro herido por presunto machetazo es rescatado en el Edomex

Tlalpan, Estado de México, a 30 de septiembre de 2025.- Elementos de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a un perro con graves lesiones, aparentemente provocadas por un arma punzocortante, en calles de la colonia de la colonia Pedral de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan. El animal fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria para recibir atención especializada.

El hallazgo se reportó a través de un chat vecinal, donde se alertó sobre un perro ensangrentado en el cruce de Popolna y avenido Maní. En el sitio, una mujer pidió apoyo a los uniformados y señaló que el can presentaba heridas posiblemente ocasionadas por un machete. Con apoyo de Protección Civil, el animal fue asegurado y llevado en una patrulla a la clínica veterinaria de la alcaldía.

Al lugar también acudió personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), que dará seguimiento al tratamiento médico del perro. Una vez estabilizado, será traslado a las instalaciones de la BVA en Xochimilco para continuar con su recuperación bajo observación y cuidados especiales.

En la Ciudad de México, el maltrato animal es sancionado con penas que van de seis meses a cuatro años de prisión, dependiendo de la gravedad del daño, además de multas económicas. En casos donde los actos impliquen sufrimiento prolongado o la muerte del animal, las sanciones se incrementan hasta en una mitad.