Perrito pierde la vida tras ser arrojado de una azotea en la alcaldía Gustavo A. Madero; el hombre señalado también se lanzó 

Perrito pierde la vida tras ser arrojado de una azotea en la alcaldía Gustavo A. Madero; el hombre señalado también se lanzó 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 22:02:54
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Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.- Un perrito perdió la vida luego de que un hombre de 67 años lo arrojara desde la azotea de una vivienda en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. 

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los policías acudieron al lugar tras recibir un reporte sobre un hombre que amenazaba con arrojarse desde la azotea, en el cruce de las calles Paganini y Puccini. Los oficiales intentaron convencerlo de que no lo hiciera, pero el hombre se lanzó y resultó lesionado.

El personal policial solicitó el apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal para atender al perrito, que presentaba dificultades para mover las patas traseras. El animal fue trasladado a las instalaciones de la brigada, ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde recibió atención veterinaria.

Sin embargo, debido a las lesiones que sufrió por la caída, el perrito presentó un paro cardiorrespiratorio y murió, pese a los esfuerzos de los veterinarios por salvarlo. 

Por otro lado, el hombre fue hospitalizado bajo custodia policial por las lesiones que sufrió, mientras que el Ministerio Público inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

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