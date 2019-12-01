Hombre resulta herido tras ataque armado en la zona centro de Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 20:41:17

Celaya, Guanajuato, 27 de octubre de 2026.- Un hombre que caminaba sobre la calle Plan de Ayutla, esquina con María Dolores Avellanar, fue atacado a balazos y resultó lesionado.

Fue poco antes de las 6:00 de la tarde del martes cuando el sonido de entre tres y cuatro disparos rompió la tranquilidad de los vecinos de la zona centro.

Paramédicos de Urgencias Médicas y elementos de la Policía Turística y Comercial acudieron al sitio tras recibir el llamado de alerta, donde les notificaron que el afectado había sido trasladado a un centro médico por sus propios medios.

Según versiones, el hombre caminaba sobre la banqueta cuando se escucharon las detonaciones.

La cinta amarilla fue colocada para preservar la escena, que posteriormente fue procesada por personal de la Fiscalía del Estado, cuyos elementos dieron inicio a las diligencias correspondientes.