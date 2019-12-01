Investigan posible envenenamiento de perritos en el Parque España de CDMX; dos perdieron la vida

Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.- Dos perros murieron y varios más recibieron atención veterinaria tras presentar malestares mientras paseaban por el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ante estos hechos, autoridades capitalinas investigan un posible caso de envenenamiento de animales.

De acuerdo con información de las autoridades, la mañana de este martes policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a una clínica veterinaria de la calle Pachuca, donde atendían a varios perros que se sintieron mal después de estar en el parque. Según los primeros reportes, dos de ellos fallecieron por una posible intoxicación.

Durante un recorrido por la zona, los policías encontraron un trozo de longaniza que contenía una pastilla azul. El posible vínculo de este alimento con los casos reportados será investigado por las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación por maltrato o crueldad contra animales. Como parte de las indagatorias, se recaban testimonios de los dueños de los perros y se revisan las cámaras de seguridad para obtener información que permita esclarecer lo ocurrido.

Mientras continúan las investigaciones, personal de la SSC, la Brigada de Vigilancia Animal y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial realizan recorridos preventivos en el parque para orientar a las personas que acuden con sus mascotas.