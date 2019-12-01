La lucha clandestina por el Oriente de Michoacán: Grupos se disputan la región entre balaceras, explosivos y armas de alto poder

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 20:23:30

Zinapécuaro, Mich., a 27 de octubre de 2026.- Zinapécuaro, Indaparapeo y Queréndaro se han convertido en escenarios recurrentes de violencia criminal. Enfrentamientos, ataques con drones, bloqueos carreteros y agresiones contra policías mantienen bajo presión a esta región cercana a Morelia, donde distintas organizaciones delictivas han sido señaladas por su presunta participación en la disputa.

La violencia no da tregua en el oriente de Michoacán. El hallazgo de una ametralladora, fusiles de asalto y vehículos con insignias del crimen organizado volvió a encender las alarmas en una región donde las balaceras y los enfrentamientos entre presuntas células criminales han dejado escenas de miedo entre la población.

El más reciente episodio ocurrió este 27 de octubre, cuando elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano desplegaron un operativo en la zona serrana de Bocaneo, municipio de Zinapécuaro, tras recibir reportes sobre la presencia de sujetos fuertemente armados.

Durante los recorridos, los uniformados encontraron una ametralladora, tres fusiles, ocho cargadores y 191 cartuchos útiles. La movilización continuó hacia los límites con Indaparapeo, donde fueron localizados una camioneta GMC y un automóvil Toyota con insignias alusivas a un grupo criminal, además de otras 26 municiones.

Aunque las autoridades no revelaron a qué organización pertenecían los vehículos, el descubrimiento se suma a una cadena de hechos violentos que han sacudido esta parte de Michoacán.

Balaceras, drones y carreteras bloqueadas: la violencia se extiende

Uno de los episodios más alarmantes ocurrió en julio de 2026, cuando Zinapécuaro, Indaparapeo, Queréndaro y Álvaro Obregón fueron escenario de enfrentamientos armados, vehículos incendiados y bloqueos carreteros. Incluso se reportó el presunto uso de drones con explosivos durante las confrontaciones.

La violencia volvió a estremecer Indaparapeo en agosto, cuando una balacera en la comunidad de Colonia de Guadalupe dejó viviendas y una sucursal del Banco del Bienestar con impactos de bala.

Queréndaro tampoco ha escapado de esta situación. En febrero de 2025, tres policías municipales fueron asesinados durante un ataque armado atribuido por las autoridades a una célula delictiva.

¿Quiénes están detrás de la violencia?

Detrás de estos hechos aparece una disputa criminal que involucra a organizaciones como el “Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, el “Grupo X”, “Cárteles Unidos”, “La Familia Michoacana” y células locales

La presencia de estas agrupaciones ha sido señalada particularmente en Zinapécuaro y Queréndaro.

La región representa un punto de interés por sus conexiones carreteras con Morelia, el aeropuerto y el oriente michoacano, lo que alimenta las preocupaciones sobre posibles disputas por rutas de movilidad y áreas de influencia criminal.

Cinco municipios bajo la sombra de la violencia

Aunque los enfrentamientos más recientes se han concentrado en Zinapécuaro, Indaparapeo y Queréndaro, las consecuencias también han alcanzado a Álvaro Obregón, mientras que Charo forma parte del corredor donde las autoridades han reforzado los patrullajes.

Por ahora, el arsenal permanece bajo resguardo de las autoridades y las investigaciones continúan. Lo que sí muestran los acontecimientos de los últimos meses es que la violencia criminal sigue golpeando al oriente del estado.

Entre fusiles, vehículos con insignias criminales y enfrentamientos que alcanzan a comunidades enteras, la tranquilidad de esta región continúa amenazada.