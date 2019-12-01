Pemex reporta nuevo incidente en la Refinería Olmeca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 07:29:01

Paraíso, Tabasco, a 21 de julio 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que se registró una fuga en una bomba de carga de crudo de la Refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco.

Según una tarjeta informativa, el percance ocasionó una pérdida menor de aceite crudo, así como fuego incipiente y la emisión de humo negro.

Igualmente, la empresa productora propiedad del Estado señaló que inmediatamente se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes y que el personal contraincendios extinguió la llama.

Además, Pemex recalcó que la refinería opera con normalidad y dijo que no existe ninguna situación de riesgo para los trabajadores, la comunidad o el medioambiente.

Por último, la empresa petrolera reiteró su compromiso con la seguridad de su personal y de la población. Asimismo, pidió a la ciudadanía que se informe únicamente a través de los canales oficiales.