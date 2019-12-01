Pemex reporta nuevo incidente en la Refinería Olmeca

Pemex reporta nuevo incidente en la Refinería Olmeca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 07:29:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Paraíso, Tabasco, a 21 de julio 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que se registró una fuga en una bomba de carga de crudo de la Refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco.

Según una tarjeta informativa, el percance ocasionó una pérdida menor de aceite crudo, así como fuego incipiente y la emisión de humo negro.

Igualmente, la empresa productora propiedad del Estado señaló que inmediatamente se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes y que el personal contraincendios extinguió la llama.

Además, Pemex recalcó que la refinería opera con normalidad y dijo que no existe ninguna situación de riesgo para los trabajadores, la comunidad o el medioambiente.

Por último, la empresa petrolera reiteró su compromiso con la seguridad de su personal y de la población. Asimismo, pidió a la ciudadanía que se informe únicamente a través de los canales oficiales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras muerte de menor, FGE investiga medidas de seguridad del tren
Abandonan arsenal, estupefacientes y casi medio millón de pesos tras persecución en León
Fiscalía logra procesos penales contra tres presuntos extorsionadores en Guanajuato
Guardianes del Camino refuerzan vigilancia, acompañamiento y auxilio en 15 rutas carreteras de Michoacán
Más información de la categoria
Golpe multimillonario al crimen: aseguran más de tres toneladas de estupefacientes en Sonora
Michoacán: A nombre de víctima de explosión de mina, regidora regresa a alcaldesa de Apatzingán “muletas de juguete” que le dieron como apoyo; Cabildo se niega a respaldar a sobrevivientes
¿Promoción personalizada con recursos públicos? Alcaldesa de Zacapu, Michoacán, usa oficinas de gobierno para regalar computadora rotulada con su nombre 
Desmantela Marina laboratorio clandestino en Arteaga, Michoacán 
Comentarios