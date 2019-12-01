Fiscalía logra procesos penales contra tres presuntos extorsionadores en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato, a 21 de julio 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que obtuvo la vinculación a proceso de tres personas presuntamente relacionadas con delitos de extorsión agravada en hechos registrados en los municipios de Dolores Hidalgo, Apaseo el Alto y Valle de Santiago, como parte de las acciones para combatir este delito mediante labores de investigación e inteligencia.

En el primer caso, la Fiscalía Regional "D" logró que un juez vinculara a proceso a Jesús Humberto "N", señalado por presuntamente extorsionar durante varios meses a los propietarios de un negocio de frutas y verduras en Dolores Hidalgo.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado acudía al establecimiento para exigir una cuota mensual bajo amenazas de muerte, agresiones contra la familia de las víctimas y daños a su patrimonio. Además, presuntamente retiraba mercancía sin realizar pago alguno y exigía dinero obtenido de las ventas del comercio.

Tras la denuncia, agentes de Investigación Criminal implementaron un operativo que permitió identificar y detener al presunto responsable en flagrancia. Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, lo vinculó a proceso por extorsión agravada y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva durante el desarrollo del proceso penal.

En un segundo asunto, la Unidad Especializada en Combate a la Extorsión obtuvo la vinculación a proceso de Azalea Guadalupe "N", alias "La Jainita", por hechos ocurridos en Apaseo el Alto.

Según la carpeta de investigación, la mujer habría participado en la entrega de una nota con amenazas dirigida al propietario de un consultorio, en la que se le exigía establecer contacto con integrantes de un grupo criminal para permitir la operación de su negocio. Luego de cumplimentar una orden de aprehensión, un juez determinó procesarla por extorsión agravada, además de imponerle medidas cautelares y fijar un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

En un tercer caso, la misma unidad especializada consiguió la vinculación a proceso de Daniel "N", investigado por presuntamente extorsionar a la propietaria de una cafetería en Valle de Santiago.

Las investigaciones señalan que la víctima recibió mensajes en los que se le exigía el pago de una cuota para permitir el funcionamiento de su negocio, acompañados de amenazas de muerte y advertencias para cerrar el establecimiento en caso de negarse a entregar el dinero.

Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso al imputado, imponerle prisión preventiva y establecer el plazo para la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado reiteró que mantiene una estrategia permanente para investigar y perseguir el delito de extorsión, además de exhortar a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos, al señalar que la participación de las víctimas resulta fundamental para fortalecer las investigaciones y llevar a los responsables ante la justicia.