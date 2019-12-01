Abandonan arsenal, estupefacientes y casi medio millón de pesos tras persecución en León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 10:21:25

León, Guanajuato, a 21 de julio 2026.- Lo que inició como una revisión preventiva por una infracción de tránsito terminó con el aseguramiento de un importante arsenal, droga, dinero en efectivo y joyería, luego de que dos hombres escaparan de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en la colonia La Barranca.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías estatales realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a dos personas que viajaban en una motocicleta efectuando maniobras de riesgo. Al solicitarles que detuvieran la marcha, los ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la huida.

La persecución concluyó cuando los sospechosos perdieron el control de la motocicleta. Aunque lograron escapar corriendo, dejaron abandonada una mochila que contenía diversos objetos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

Durante la inspección, los elementos estatales localizaron tres armas cortas calibre 9 milímetros, 153 dosis de presunto cristal, 463 mil 854 pesos en efectivo, 32 piezas de joyería, una báscula gramera, cartuchos útiles y la motocicleta utilizada durante la fuga.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que llevará a cabo las investigaciones para determinar la procedencia del dinero, las joyas, el armamento y los narcóticos, así como identificar a los responsables que lograron escapar.

Las autoridades estatales señalaron que este tipo de aseguramientos representa un impacto directo a la operación de grupos delictivos, al retirar de circulación armas, recursos económicos y sustancias ilícitas que podrían ser utilizadas para la comisión de otros delitos.

Asimismo, informaron que entre el 26 de septiembre de 2024 y el 30 de junio de 2026, las corporaciones de seguridad del estado han detenido y puesto a disposición de las autoridades a 8 mil 945 personas, además de asegurar 792 armas de fuego, más de 3.5 millones de dosis de droga y provocar una afectación económica superior a 857.5 millones de pesos a estructuras criminales.