Golpe multimillonario al crimen: aseguran más de tres toneladas de estupefacientes en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 09:00:06

Hermosillo, Sonora, a 21 de julio 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó sobre el aseguramiento de más de tres toneladas de estupefacientes, en el estado de Sonora.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el funcionario federal reveló que personal federal realizó un operativo en el que localizó la metanfetamina oculta dentro de costales de presunto forraje.

Además, detalló que la droga incautada estaba empaquetada en bolsas de plástico, dentro de cajas de cartón.

Por otra parte, indicó que el aseguramiento derivó de labores de inteligencia coordinadas con la Fiscalía General de la República (FGR).

Igualmente, celebró que millones de dosis de metanfetamina no llegarán a las calles y mencionó que el aseguramiento representa una pérdida multimillonaria para las organizaciones criminales que operan en el país.