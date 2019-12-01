Tras muerte de menor, FGE investiga medidas de seguridad del tren

Morelia, Michoacán, a 21 de julio del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició una investigación para determinar si la empresa Canadian Pacific Kansas City (CPKC) cumple con los protocolos de seguridad en los cruces ferroviarios, tras el fallecimiento de un menor de edad que cayó de un vagón en movimiento.

Así lo informó el encargado del despacho de la Fiscalía estatal, Israel Vega Rodríguez; en rueda de prensa, destacó que las diligencias se centran en revisar las medidas de prevención implementadas por la concesionaria en las zonas donde las vías atraviesan áreas urbanas con tránsito constante de personas y vehículos.

Señaló que la Fiscalía establecerá si existieron omisiones en el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y, en caso de encontrar irregularidades, procederá conforme a la ley. Agregó que el objetivo es esclarecer los hechos y contribuir a evitar que accidentes similares vuelvan a ocurrir.

Cabe recordar que tras la muerte del menor Tadeo en la colonia Jacarandas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha declarado que la concesionaria ha sido omisa en las medidas de seguridad, así como al no generar obras como un libramiento ferroviario, además de que no tiene interés en sacar al tren de la ciudad de Morelia.