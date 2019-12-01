Peligro en la sierra: Hallan camioneta cargada con explosivos en Tingüindín, Michoacán 

Peligro en la sierra: Hallan camioneta cargada con explosivos en Tingüindín, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 11:37:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Foto: Archivo

Tingüindín, Mich., a 13 de febrero de 2026.— El miedo volvió a recorrer los caminos de la sierra michoacana luego de que elementos del Ejército Mexicano descubrieran una camioneta abandonada repleta de presuntos artefactos explosivos, en un hecho que confirma la creciente violencia que azota la región.

Los hechos ocurrieron al mediodía del pasado 11 de febrero, cuando personal militar realizaba recorridos de vigilancia en un solitario camino de terracería del paraje conocido como Cerro Grande, en las inmediaciones de la comunidad de Aquiles Serdán, municipio de Tingüindín.

A simple vista parecía un vehículo abandonado entre la maleza. Sin embargo, al acercarse, los soldados hicieron un escalofriante hallazgo: en la batea de una camioneta tipo pick up blanca se encontraban ocho artefactos metálicos tubulares con cableado expuesto, similares a los explosivos improvisados que utiliza el crimen organizado para sembrar terror y muerte.

Ante el riesgo inminente de una explosión, la zona fue acordonada de inmediato, generando tensión entre los habitantes cercanos. Especialistas antiexplosivos fueron movilizados desde Cotija, quienes realizaron maniobras de alto riesgo para retirar y destruir los artefactos en un sitio seguro.

La camioneta fue posteriormente remolcada con apoyo de grúas procedentes de Jiquilpan, mientras las autoridades mantienen hermetismo sobre el posible grupo criminal responsable.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque entre autobús de pasajeros y tractocamión deja 4 muertos Sonora
Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada
Confirma la SSP tres policías lesionados y dos agresores abatidos en Contepec, Michoacán 
Tolva vuelca en la carretera a Chichimequillas en El Marqués, Querétaro
Más información de la categoria
Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada
Emboscada mortal a policías en Contepec, Michoacán: reportan agentes caídos y patrullas calcinadas tras ataque armado
Extorsión, posible causa del asesinato de mineros en Concordia, Sinaloa
Desmantelan palenque clandestino en Tiripetío, Michoacán 
Comentarios