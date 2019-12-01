Peligro en la Costa de Michoacán: Enorme socavón amenaza a automovilistas en la carretera federal 200

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 01:13:03

Lázaro Cárdenas, Mich., a 14 de octubre de 2026.— Un hundimiento de grandes dimensiones en la carpeta asfáltica encendió las alertas entre automovilistas que circulan por la carretera federal 200, luego de que durante la noche de este martes se reportara la presencia de un peligroso socavón en el tramo que comunica a distintas localidades de la Costa michoacana.

La afectación se localiza entre las comunidades de Chucutitán y Las Peñas, en las inmediaciones de El Mirador, aproximadamente en el kilómetro 16 del tramo carretero Acalpican de Morelos–Caleta de Campos.

El desperfecto fue detectado por conductores que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a las autoridades ante la posibilidad de que algún vehículo pudiera sufrir un accidente al encontrarse con el hundimiento, principalmente durante las horas de menor visibilidad.

La situación generó preocupación debido a que la carretera federal 200 constituye una de las principales vías de comunicación de la región, utilizada diariamente para el traslado de personas y mercancías entre Lázaro Cárdenas y diversas comunidades costeras, además de formar parte del corredor que comunica con Manzanillo, Colima.

Tras recibir el reporte, personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se presentó en el lugar para atender los daños y realizar labores en el punto afectado.

Ante esta situación, se exhorta a quienes tengan previsto circular por esta carretera a conducir con especial precaución, disminuir la velocidad y prestar atención a las condiciones del pavimento, particularmente durante la noche.