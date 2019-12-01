Peligro en la Costa de Michoacán: Enorme socavón amenaza a automovilistas en la carretera federal 200

Peligro en la Costa de Michoacán: Enorme socavón amenaza a automovilistas en la carretera federal 200
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 01:13:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Mich., a 14 de octubre de 2026.— Un hundimiento de grandes dimensiones en la carpeta asfáltica encendió las alertas entre automovilistas que circulan por la carretera federal 200, luego de que durante la noche de este martes se reportara la presencia de un peligroso socavón en el tramo que comunica a distintas localidades de la Costa michoacana.

La afectación se localiza entre las comunidades de Chucutitán y Las Peñas, en las inmediaciones de El Mirador, aproximadamente en el kilómetro 16 del tramo carretero Acalpican de Morelos–Caleta de Campos.

El desperfecto fue detectado por conductores que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a las autoridades ante la posibilidad de que algún vehículo pudiera sufrir un accidente al encontrarse con el hundimiento, principalmente durante las horas de menor visibilidad.

La situación generó preocupación debido a que la carretera federal 200 constituye una de las principales vías de comunicación de la región, utilizada diariamente para el traslado de personas y mercancías entre Lázaro Cárdenas y diversas comunidades costeras, además de formar parte del corredor que comunica con Manzanillo, Colima.

Tras recibir el reporte, personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se presentó en el lugar para atender los daños y realizar labores en el punto afectado.

Ante esta situación, se exhorta a quienes tengan previsto circular por esta carretera a conducir con especial precaución, disminuir la velocidad y prestar atención a las condiciones del pavimento, particularmente durante la noche.

Más información de la categoria
Peligro en la Costa de Michoacán: Enorme socavón amenaza a automovilistas en la carretera federal 200
Rescatan a adulta mayor que permanecía junto al cuerpo sin vida de su esposo en Nuevo León
"Rachel" deja siete personas sin vida y tres desaparecidos en Baja California
Detienen en Zitácuaro a presunto responsable de robo con arma y cartuchos
Más información de la categoria
Peligro en la Costa de Michoacán: Enorme socavón amenaza a automovilistas en la carretera federal 200
Claudia Sheinbaum niega consumo de estupefacientes durante transmisión en vivo en Instagram
Harfuch anuncia construcción de 6 nuevos penales para frenar sobrepoblación de reos
Estalla la indignación en Pátzcuaro contra Julio Arreola: presume bacheo de vialidades principales como “reencarpetamiento”, a unos días de la mayor celebración turística de Michoacán