Pelea desata tiroteo en festividad religiosa y deja tres muertos, en Tláhuac

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 10:47:11

Ciudad de México, a 13 de octubre 2025.- Al menos tres personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante una celebración religiosa en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), indicó que el altercado fatal ocurrió al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, en las celebraciones de una festividad religiosa en la colonia Pueblo de San Francisco Tlaltenco.

En un momento determinado algunas personas comenzaron a discutir, dos de ellas se agredieron a golpes y posteriormente una sacó una pistola que presuntamente accionó dentro en contra de varios presentes.

De acuerdo con los primeros reportes, en el evento se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que personal de seguridad de la CDMX se movilizó al sitio, en donde localizó a varias personas con heridas y manchas hemáticas.

Las autoridades encontraron a tres personas masculinas, de 42, 30 y 23 años sin signos vitales y con lesiones provocadas por proyectiles balísticos.