Jesús Manuel “N” es sentenciado a 27 años de prisión por homicidio calificado en Salamanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 11:38:29

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) obtuvo una sentencia condenatoria de 27 años de prisión en contra de Jesús Manuel “N”, declarado culpable del delito de homicidio calificado, ocurrido el 3 de septiembre de 2022 en el municipio de Salamanca.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas, cuando la víctima circulaba en su bicicleta por un camino de terracería que conecta la colonia El Vergel con la comunidad de Sardinas. En ese momento, el ahora sentenciado interceptó al hombre y, sin mediar palabra, le disparó en dos ocasiones con un arma de fuego tipo escuadra, provocándole heridas mortales.

Tras cometer el crimen, Jesús Manuel “N” huyó del lugar a bordo de una motocicleta con dirección a la cabecera municipal. Sin embargo, derivado de un exhaustivo trabajo de investigación, que incluyó análisis pericial, entrevistas a testigos y recolección de pruebas científicas, agentes de la Fiscalía lograron identificarlo, ubicarlo y detenerlo.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó evidencia sólida que permitió al juez determinar la responsabilidad penal del acusado y dictar una sentencia ejemplar.

El órgano jurisdiccional resolvió imponerle 27 años de prisión por homicidio calificado, además de otras sanciones establecidas por la ley.