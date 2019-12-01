Comando desata balacera a cuadras de la presidencia de Huandacareo, Michoacán: rafaguean vivienda y abandonan camioneta robada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 10:59:50

Huandacareo, Mich., a 13 de octubre de 2025.- Momentos de miedo se vivieron en el centro de Huandacareo la noche del domingo cuando un grupo de hombres armados disparó contra la fachada de una vivienda ubicada a escasas cuadras de la Presidencia Municipal, generando pánico entre los vecinos y comerciantes que aún se encontraban en la zona.

El ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas sobre la calle Morelos Sur, entre las calles 8 de Enero y 16 de Septiembre, en plena colonia Centro.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores abrieron fuego con armas de grueso calibre contra el inmueble y luego huyeron a toda velocidad, dejando tras de sí una lluvia de casquillos y daños visibles tanto en la fachada como en una camioneta estacionada en la cochera.

Vecinos alarmados llamaron al 911, por lo que elementos de la Policía Municipal y la Guardia Civil acudieron al sitio. Aunque el tiroteo no dejó víctimas, los uniformados confirmaron que varios proyectiles impactaron paredes y ventanas del domicilio.

Durante un recorrido de búsqueda en los alrededores, los agentes hallaron una camioneta Chevrolet Silverado 1500, color gris, la cual había sido abandonada a pocas cuadras del lugar del ataque. Tras verificar su estatus, se confirmó que contaba con reporte de robo, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del caso e inició una carpeta de investigación para determinar el móvil del atentado y dar con los responsables. En la escena, peritos en criminalística recolectaron casquillos percutidos y tomaron fotografías de los daños materiales.

Aunque no se reportaron personas heridas, el ataque generó temor entre los vecinos del primer cuadro de la ciudad, ya que la balacera ocurrió a unos metros del Palacio Municipal, una zona habitualmente patrullada.