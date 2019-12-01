Caen dos presuntos responsables de desaparición de la estudiante Kimberly Moya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 12:25:59

Naucalpan, Estado de México, a 13 de octubre 2025.- Personal de seguridad del Estado de México capturaron a dos hombres identificados como Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, por su presunta responsabilidad en la desaparición de la estudiante Kimberly Moya, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan (CCH), vista por última vez el pasado 2 de octubre.

Mediante un comunicado, a Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJ) recordó que, derivado de los trabajos periciales e imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, descubrieron que la adolescente, de 16 años de edad, fue interceptada por dos hombres el día de su desaparición.

Según las autoridades, “Gabriel Rafael N. corrió hacia ella y la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un vehículo marca Volkswagen, tipo sedán color gris, el cual era conducido por Paulo Alberto N., quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas”.

Gabriel Rafael “N” fue detenido en un taller donde se localizaron las botas que vestía el día en que la adolescente fue llevada por la fuerza.

Cabe señalar que, la FGJ señaló que dicho calzado tenía manchas de sangre que podrían ser de la víctima.

La representación social aseveró que ninguno de los dos sospechosos ha dado información sobre el paradero de la joven Kimberly.