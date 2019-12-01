Peatón sufre heridas graves al ser atropellado sobre Pie de la Cuesta en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 15:16:40

Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- Un joven de aproximadamente 26 años de edad, resultó lesionado, luego de ser atropellado de una unidad de Qrobus, en avenida Pie de la Cuesta.

Fue en la intersección con el boulevard de la Nación, en donde fue alcanzado por un camión de transporte público, luego de intentar cruzar por las vías en mención.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al valorar al joven, lo trasladaron grave al hospital para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento y pusieron a disposición a la conductora del Qrobus, para deslindar responsabilidades.