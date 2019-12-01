Peatón sufre heridas graves al ser atropellado sobre Pie de la Cuesta en Querétaro

Peatón sufre heridas graves al ser atropellado sobre Pie de la Cuesta en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 15:16:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- Un joven de aproximadamente 26 años de edad, resultó lesionado, luego de ser atropellado de una unidad de Qrobus, en avenida Pie de la Cuesta.

Fue en la intersección con el boulevard de la Nación, en donde fue alcanzado por un camión de transporte público, luego de intentar cruzar por las vías en mención. 

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al valorar al joven, lo trasladaron grave al hospital para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento y pusieron a disposición a la conductora del Qrobus, para deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inauguran cuartel de la Guardia Nacional en Tarímbaro
Peatón sufre heridas graves al ser atropellado sobre Pie de la Cuesta en Querétaro
Aparatoso alcance en avenida Constituyentes en Querétaro
Policías sobreviven a bombardeo con drones explosivos en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Policías sobreviven a bombardeo con drones explosivos en Apatzingán, Michoacán
Aplazan audiencia de Joaquín Guzmán López en EEUU; esta será la nueva fecha
Homicidios bajan 32% en México en gobierno de Sheinbaum
Vinculan a proceso a 10 por caso de huachicol fiscal; alto mando de la Semar entre ellas
Comentarios