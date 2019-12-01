Pareja es ultimada a balazos mientras viajaba en motocicleta en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 23:16:28

Uruapan, Mich., a 13 de julio de 2026.— Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos la noche de este lunes cuando circulaban a bordo de una motocicleta por calles de la colonia Rubén Jaramillo, en un ataque perpetrado por sujetos armados que lograron escapar antes de la llegada de las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, la agresión ocurrió sobre la calle Camilo Torres, donde las víctimas fueron interceptadas por los atacantes, quienes abrieron fuego en múltiples ocasiones para después huir con rumbo desconocido.

Los disparos alertaron a vecinos del sector, quienes de inmediato solicitaron apoyo al número de emergencias 911. Minutos más tarde arribaron paramédicos, pero únicamente pudieron confirmar que tanto el hombre como la mujer habían fallecido debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los impactos de arma de fuego.

Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo en la zona y resguardaron el lugar de los hechos para permitir el trabajo de los peritos.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena, aseguró diversos indicios balísticos y abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el doble homicidio.

Una vez concluidas las diligencias, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde permanecerán en espera de ser identificados y reclamados por sus familiares.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no habían informado sobre la identidad de las víctimas, el posible móvil del ataque ni sobre personas detenidas relacionadas con este hecho de violencia.