Fiscalía de CDMX informa que fallecimiento de joven durante los festejos del 1 de julio en el Ángel de la Independencia fue una intoxicación por alcohol

Ciudad de México, a 13 de julio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó los avances de las investigaciones sobre las personas que perdieron la vida durante las celebraciones del 1 de julio en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. De acuerdo con la dependencia, el fallecimiento de Isaías Aparicio Trejo, de 18 años y originario del Estado de México, estuvo relacionado con una intoxicación por alcohol.

En conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que el dictamen pericial determinó que el joven murió por asfixia por sofocación, provocada por la obstrucción de las vías respiratorias con contenido gástrico. Precisó que los estudios químicos confirmaron la presencia de alcohol en el organismo, lo que permitió establecer que el deceso estuvo vinculado con una intoxicación relacionada con su consumo.

La funcionaria recordó que, tras el fallecimiento del joven, su madre denunció que presentaba golpes y rasguños, además de señalar la existencia de videos en los que presuntamente se observa que fue abandonado y despojado de sus pertenencias, por lo que solicitó una investigación exhaustiva.

Alcalde Luján aseguró que la Fiscalía continuará con todas las diligencias necesarias para esclarecer el caso. "Nuestro deber es agotar todas las diligencias de investigación y en su momento informaremos con toda transparencia sobre los resultados de estas investigaciones", afirmó.

Respecto a las otras tres personas que perdieron la vida ese mismo día, la fiscal indicó que las investigaciones apuntan a que quedaron atrapadas en una aglomeración, donde sufrieron caídas y compresión, lo que les provocó asfixia.

Añadió que estas conclusiones se sustentan en entrevistas realizadas a asistentes de los festejos y a funcionarios que participaron en la atención de la emergencia, así como en el análisis de diversos videos recabados como parte de la investigación.