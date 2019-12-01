Paramilitares extranjeros graban mensaje con cuerpo de una víctima en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 18:40:11

Apatzingán, Mich., a 6 de septiembre de 2025.- Un grupo de hombres armados, miembros de la delincuencia organizada, grabaron un video amenazante en el que se observa el cadáver de un hombre, el cual fue localizado horas más tarde como parte de la jornada de violencia que se vivió en Apatzingán y Buenavista desde las primeras horas del sábado.

Desde la madrugada del sábado, una serie de enfrentamientos armados tuvo lugar en la comunidad Loma de Los Hoyos, municipio de Apatzingán. Al amanecer, fue localizado un cuerpo en un camino de la localidad.

Posteriormente, en redes sociales comenzó a circular un video, atribuido al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el cual un grupo de sicarios liderado por uno con acento colombiano, lanzan amenazas contra los Caballeros Templarios.

En la escena se observa el mismo cuerpo que horas más tarde sería localizado abandonado en Apatzingán.

El mensaje significaría que el Cartel Jalisco ha logrado arrebatar a los Templarios una de las comunidades identificada históricamente como uno de sus bastiones en Apatzingán.

Destaca el acento del vocero del grupo, máxime cuando se ha detectado la intensa operación de mercenarios colombianos y venezolanos que alimentan las filas del crimen en Michoacán.