Pandilla de jóvenes desata caos nocturno al vandalizar camión del transporte público en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 00:08:04
Uruapan, Mich., a 1 de noviembre de 2025.- Un grupo de jóvenes atacó a pedradas un camión de la línea Colectivo Uruapan, provocando severos daños y obligando al operador a detener la unidad en plena calle.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes sobre la calle Pino, en las inmediaciones de la colonia El Laurel, cuando el camión circulaba con rumbo hacia la colonia Valle Dorado. De acuerdo con el chofer y algunos vecinos que presenciaron la agresión, los jóvenes lanzaron piedras de manera repentina y aparentemente “por diversión”, sin que existiera algún tipo de provocación previa.

Los proyectiles reventaron varios cristales del vehículo, lo que generó pánico entre los pocos pasajeros que viajaban a esa hora. El operador decidió detener la unidad para evitar riesgos mayores, quedando el camión sin posibilidad de continuar su ruta.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, los daños materiales se consideran de importancia, lo que representa un golpe adicional para el transporte público local.

Vecinos pidieron mayor presencia policial para evitar que estos hechos continúen poniendo en riesgo a usuarios y operadores.

Las autoridades ya investigan el incidente, aunque no se ha informado sobre personas detenidas.

