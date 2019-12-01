Fallece empleado del crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, donde fueron encontrados 386 cuerpos sin incinerar

Fallece empleado del crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, donde fueron encontrados 386 cuerpos sin incinerar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 22:07:11
Ciudad Juárez, Chihuahua, a 31 de octubre de 2025.- Facundo Teófilo M. R., empleado del crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, el cual se encontraba preso por el hallazgo de 386 cadáveres sin incinerar, perdió la vida en un hospital, esto de acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.

El hombre se encontraba recluido, bajo prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social estatal (Cereso) número 3 desde el pasado mes de julio.

Según los datos de las autoridades, falleció en el Hospital General de Ciudad Juárez, en donde entró por complicaciones de diabetes y de una enfermedad pulmonar crónica.

Facundo Teófilo M. fue aprehendido junto con el propietario del crematorio Plenitud, José Luis Arellano Cuarón, ambos acusados por los delitos de inhumación, exhumación y conservación de 386 cadáveres.

Asimismo, fue señalado por el Ministerio Público de contribuir en la acumulación ilícita de cuerpos, debido a que tuvo que haber notificado cuando un cadáver no era incinerado en el periodo que marca la ley.

 

 

