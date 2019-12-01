Marina logra mega captura tras enfrentamiento con célula de Sinaloa: hay 13 detenidos con arsenal y vehículos blindados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 18:21:22

Culiacán, Sin., a 31 de octubre de 2025.— Fuerzas federales encabezadas por la Secretaría de Marina protagonizaron un intenso enfrentamiento en el poblado de La Vuelta, Sinaloa, que culminó con la captura de 13 presuntos integrantes del crimen organizado, así como el aseguramiento de un imponente arsenal y una flotilla de vehículos.

De acuerdo con reportes oficiales, personal naval realizaba un patrullaje terrestre cuando ubicó un vehículo sospechoso ocupado por hombres fuertemente armados. Sin mediar palabra, los sujetos abrieron fuego contra los marinos, desatando una respuesta inmediata bajo los protocolos operativos correspondientes.

Los atacantes, al verse superados, emprendieron la huida e ingresaron a un domicilio para intentar ocultarse, pero fueron perseguidos, rodeados y finalmente arrestados por elementos de Marina, Sedena, Guardia Nacional, FGR y SSPC, en una acción conjunta que se prolongó varios minutos y generó fuerte movilización en la zona.

Dentro del inmueble se localizó un arsenal compuesto por 8 armas largas, 5 armas cortas, un rifle adicional, 60 cargadores de distintos calibres, 55 cartuchos útiles, tres vehículos y 8 motocicletas.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y posteriormente trasladados, junto con lo asegurado, ante el Ministerio Público Federal, que ya integra la carpeta de investigación correspondiente.