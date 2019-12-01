Hallan campamento con 11 bombas listas para estallar en Salvador Escalante, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 18:49:25

Salvador Escalante, Mich., a 31 de octubre de 2025.— Una peligrosa operación de seguridad puso a temblar los cerros de la comunidad El Tepetate, en el municipio de Salvador Escalante, donde fuerzas estatales y federales localizaron y destruyeron 11 artefactos explosivos en un campamento clandestino.

El hallazgo ocurrió la tarde de este viernes durante un patrullaje conjunto entre elementos del agrupamiento de Pátzcuaro, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes avanzaban por una zona cerril cuando se toparon con el improvisado escondite criminal.

Entre la maleza y restos de campamento, los agentes encontraron explosivos de fabricación casera, capaces de causar una tragedia de grandes proporciones. También aseguraron tres vehículos: un Acura gris, una motocicleta FT 150 con placas L9B07L y una camioneta 2500 Duty, todos presuntamente utilizados por la célula delictiva.

Al lugar arribó personal especializado en manejo de explosivos, quienes neutralizaron y detonaron controladamentelos artefactos en una zona segura, provocando fuertes estruendos que retumbaron en toda la región.

Aunque el operativo se desarrolló sin incidentes, no se logró detener a ningún presunto delincuente, lo que hace sospechar que los criminales huyeron minutos antes del arribo de las fuerzas de seguridad, dejando atrás un arsenal listo para ser usado.

La zona permanece bajo resguardo mientras las autoridades investigan qué grupo delictivo estaría detrás del explosivo campamento, en un nuevo capítulo de la batalla por el control del territorio en la sierra michoacana.