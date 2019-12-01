Padre quita la vida a su hijo durante una fiesta familiar en Hidalgo

Padre quita la vida a su hijo durante una fiesta familiar en Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 22:54:38
Huejutla, Hidalgo, a 10 de noviembre de 2025.- Una fiesta familiar terminó en tragedia, después de que un joven perdiera la vida, debido a que su padre lo atacó con un machete en el municipio de Huejutla, Hidalgo.

Según la información, una celebración se realizaba en un domicilio de la comunidad de San José anexo de Ixcatlán, cuando comenzó una discusión familiar.

El hombre, de nombre Lucio, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, reaccionó violentamente cuando su hijo quien fue identificado como Eduardo de 24 años edad intentó calmarlo, por lo que sacó un machete y terminó por herirlo.

El hombre le hizo dos heridas, una de ellas fue mortal, debido a que fue en el cuello.

Tras cometer el crimen, el hombre, quien es conocido en la zona por contratar a jornaleros agrícolas, huyó del lugar y hasta el momento permanece prófugo de la justicia.

Al sitio arribaron elementos de Seguridad Pública, agentes de la División de Investigación y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron indicios para integrar la carpeta de investigación.

 

