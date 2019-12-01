Balean a mujer en calles de Zamora, Michoacán; agresores huyen sin dejar rastro

Zamora, Mich., a 10 de noviembre de 2025.- Una mujer quedó gravemente herida tras ser atacada a balazos la noche de este lunes en la colonia Ejidal Sur, en un hecho que volvió a encender las alertas de inseguridad en esta zona de la ciudad. Los responsables lograron escapar antes de que las autoridades arribaran al lugar.

La agresión ocurrió alrededor de las 20:15 horas, cuando vecinos de la calle Justo Sierra, casi en la esquina con Alfredo B. Bonfil, escucharon varias detonaciones y reportaron de inmediato a los números de emergencia. Al salir, algunos testigos encontraron a una mujer tirada sobre la banqueta, herida y pidiendo ayuda.

Elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional cercaron la zona mientras paramédicos de Rescate brindaban los primeros auxilios a la víctima, identificada como Marisol R., de 36 años, vecina de la misma colonia. La mujer presentaba al menos cuatro heridas de arma de fuego, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde permanece bajo atención médica.

Mientras tanto, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron al sitio para levantar indicios y comenzar las primeras diligencias. Más tarde se trasladaron al hospital con el objetivo de entrevistarse con la lesionada y avanzar en la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha revelado el posible móvil del ataque ni se cuenta con una descripción precisa de los agresores, quienes huyeron con rumbo desconocido.