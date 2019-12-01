Aseguran 13 vehículos de lujo durante operativo federal en Zapopan; un domicilio quedó bajo resguardo

Zapopan, Jal., 10 de noviembre de 2025.— En una operación realizada el fin de semana y cuyos resultados se hicieron públicos este lunes, autoridades federales aseguraron 13 vehículos de lujo, uno de ellos con blindaje, durante un despliegue coordinado en el municipio de Zapopan. Además, un inmueble presuntamente relacionado con actividades ilícitas quedó bajo resguardo oficial.

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad federal correspondiente a los días 7, 8 y 9 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano ingresaron a un punto estratégico de la zona metropolitana, donde localizaron la flotilla de vehículos valuada en varios millones de pesos. Las unidades, entre camionetas de alta gama y autos deportivos, fueron trasladadas a instalaciones federales para su inspección y dictámenes periciales.

Aunque las autoridades no detallaron la dirección exacta del domicilio asegurado ni informaron sobre personas detenidas, confirmaron que el inmueble quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación para continuar con las investigaciones. El hallazgo de un vehículo blindado refuerza la línea de indagación sobre presuntos vínculos con actividades delictivas de alto impacto.

El Gobierno de México destacó que este aseguramiento forma parte de los operativos implementados en Jalisco durante los últimos días, enfocados en golpear la capacidad logística y financiera de grupos criminales que operan en la región.