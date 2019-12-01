Aseguran más de 52 mil litros de combustible ilegal y detienen a un hombre en la región Laja-Bajío de Guanajuato

Aseguran más de 52 mil litros de combustible ilegal y detienen a un hombre en la región Laja-Bajío de Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 00:39:56
Guanajuato, Gto., a 11 de noviembre de 2025.– En acciones coordinadas de la Policía Estatal de Caminos (PEC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Paz, fueron asegurados más de 52 mil litros de hidrocarburo presuntamente ilegal, además de la detención de un individuo, como resultado de operativos realizados en los municipios de Celaya y Apaseo el Grande.

De acuerdo con la corporación, los operativos formaron parte de la estrategia CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen), la cual busca fortalecer la vigilancia y reducir el trasiego ilegal de combustible en carreteras del corredor industrial del estado.

El primer aseguramiento se registró en Celaya, sobre la carretera federal 45, donde los agentes localizaron un camión tipo tanque Freightliner blanco, modelo 2010, abandonado detrás de una gasolinera. La unidad tenía las llaves puestas y la puerta del copiloto abierta, lo que despertó sospechas entre los uniformados.

Al revisar el vehículo, los elementos confirmaron que transportaba alrededor de 20 mil litros de hidrocarburo, sin documentación que acreditara su legal procedencia. Tanto el combustible como el camión fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Celaya.

Horas después, durante recorridos de patrullaje sobre la carretera Celaya–Querétaro, a la altura del municipio de Apaseo el Grande, los policías interceptaron un tractocamión Kenworth modelo 1997 con un semirremolque tipo tanque que trasladaba aproximadamente 32 mil litros de hidrocarburo.

Al verificar los datos de la unidad en el sistema C5i, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente, por lo que el conductor —identificado como Saúl Yair “N”, de 27 años y originario de San Luis de la Paz— fue detenido y presentado ante la autoridad federal junto con el vehículo y el combustible.

Las autoridades estatales destacaron que este tipo de acciones forman parte del esfuerzo permanente por combatir el robo, transporte y comercialización de hidrocarburo ilegal en el estado, una actividad delictiva que afecta la seguridad y economía regional.

