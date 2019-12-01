Padre e hija de 13 años mueren tras ser impactados por camión de transporte público; chofer se da a la fuga y deja usuarios lesionados

Tlaquepaque, Jalisco, 18 de agosto del 2025.- Un padre de familia y su hija de apenas 13 años de edad perdieron la vida luego de ser impactados por un camión de transporte público en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el chófer se dio a la fuga y dejó a usuarios lesionados.

Medios locales apuntaron que el percance vial tuvo lugar en los cruces de las calles 14 de Febrero y 1 de Agosto, donde los tripulantes de un vehículo (la menor y su padre) llevaban a cabo una reparación de su vehículo, el cual se encontraba detenido, situación de la que no se percató el conductor de la unidad de transporte público y los embistió, arrastrando así a ambos.

Luego del trágico accidente, el chofer del camión se dio a la fuga a pesar de que algunos pasajeros que transportaba resultaron lesionados.

Al sitio arribaron paramédicos como personal de Protección Civil y Bomberos, quienes trataron de brindar atención a los atropellados, no obstante, solo comprobaron que ya no contaban con signos vitales.

Momentos después, se informó que las personas fallecidas son una menor de 13 años de edad y su padre de 48 años, los heridos del camión de transporte público, son dos hombres uno de 47 años, con lesión en cráneo, el otro, un menor de 2 años, con una lesión sobre la frente y nuca y una mujer de 55 años de edad con lesiones también en la nuca.