Otra jornada violenta en Sinaloa; al menos 8 homicidios en menos de 24 horas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 14:19:38
Culiacán, Sinaloa, a 20 de septiembre 2025.- Se registraron al menos ocho homicidios en el estado de Sinaloa durante las últimas 24 horas, de acuerdo con información de las autoridades.

En el municipio de Navolato, una mujer identificada como Francisca “N”, fue asesinada junto a su pareja en una vivienda de la comunidad Cofradía de la Loma.

Además, en la población de San Isidro, perteneciente a la ciudad de Culiacán, una joven fue encontrada muerta con impactos de bala y huellas de tortura.

Igualmente en la capital de la entidad, en la colonia Buenos Aires, un comando armado acribilló a dos personas, identificadas como Fidel “N” y Rogelio Esteban “N”.

De igual forma, en Culiacán, pero en la colonia Francisco Alarcón Fragozo, fue ultimado Natividad “N”, mientras caminaba por la calle.

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que a la altura del municipio de San Ignacio, fue encontrado el cuerpo de un hombre que presentaba impactos de bala. Asimismo, en la misma vialidad pero en la jurisdicción de Rosario, fue encontrado el cuerpo de un hombre, el cual fue envuelto en una lona.

Por último, en el fraccionamiento Infonavit Playas, del municipio de Mazatlán fue asesinado de varios impactos de bala una persona mientras conducía su vehículo.

