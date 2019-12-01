Osmar no realizó disparos al aire, disparó directo contra las maestras: FGE de Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 19:46:22

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo del 2026.- La Fiscalía General de Michoacán, a través de su titular Carlos Torres Piña, reveló detalles sobre el ataque perpetrado por el menor de 15 años contra dos maestras en la preparatoria Makárenko, confirmando que el acto fue una agresión individual, calculada y con un arsenal oculto.

Las indagatorias preliminares, basadas en el análisis minuto a minuto de las cámaras de seguridad, demuestran que el agresor no disparó al aire, sino que fue directamente contra las docentes.

"En el primer video en el que nosotros estamos acreditando su actuar en la entrada principal, él llega, ataca directamente a la maestra", comentó en entrevista.

En total, se encontraron 14 casquillos en la escena la maestra María del Rosario, recibió un impacto en la cabeza, nuca mientras estaba de espaldas, y Tatiana, sufrió siete impactos.

Torres Piña confirmó que, a pesar de la violencia del ataque, hubo una persona más en el área que logró salvar su vida.

"En el video se aprecia una más que se ubica hacia una parte donde ya no está la cobertura de la imagen de la cámara y otros que estaban por ingresar que se retiran de la escuela", indicó.

El Fiscal subrayó la naturaleza solitaria del crimen, al menos en la ejecución, "fue una acción individual de este joven que realiza esta situación tan lamentable."

La máxima autoridad investigadora mantiene como una de las principales líneas de investigación basada en el odio, derivado de videos que el joven subió a redes sociales.

"Uno de los videos muestra el arma, luego otra foto donde también sale no solo el arma, un tercer video de este movimiento cultural INCELS que ha estado teniendo este tipo de acciones violentas, son los videos que sube a su página, por eso la importancia de encontrar este dispositivo para ver qué lo motiva, qué lo orilla", expresó Torres Piña.