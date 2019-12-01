Osmar no realizó disparos al aire, disparó directo contra las maestras: FGE de Michoacán

Osmar no realizó disparos al aire, disparó directo contra las maestras: FGE de Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 19:46:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo del 2026.- La Fiscalía General de Michoacán, a través de su titular Carlos Torres Piña, reveló detalles  sobre el ataque perpetrado por el menor de 15 años contra dos maestras en la preparatoria Makárenko,  confirmando que el acto fue una agresión individual, calculada y con un arsenal oculto.

Las indagatorias preliminares, basadas en el análisis minuto a minuto de las cámaras de seguridad, demuestran que el agresor no disparó al aire, sino que fue directamente contra las docentes.

"En el primer video en el que nosotros estamos acreditando su actuar en la entrada principal, él llega, ataca directamente a la maestra", comentó en entrevista.

En total, se encontraron 14 casquillos en la escena la maestra María del Rosario, recibió un impacto en la cabeza, nuca mientras estaba de espaldas, y Tatiana, sufrió siete impactos.

Torres Piña confirmó que, a pesar de la violencia del ataque, hubo una persona más en el área que logró salvar su vida.

"En el video se aprecia una más que se ubica hacia una parte donde ya no está la cobertura de la imagen de la cámara y otros que estaban por ingresar que se retiran de la escuela", indicó.

El Fiscal subrayó la naturaleza solitaria del crimen, al menos en la ejecución, "fue una acción individual de este joven que realiza esta situación tan lamentable."

La máxima autoridad investigadora mantiene como una de las principales líneas de investigación basada en el odio, derivado de videos que el joven subió a redes sociales.

"Uno de los videos muestra el arma, luego otra foto donde también sale no solo el arma, un tercer video de este movimiento cultural INCELS que ha estado teniendo este tipo de acciones violentas, son los videos que sube a su página, por eso la importancia de encontrar este dispositivo para ver qué lo motiva, qué lo orilla", expresó Torres Piña.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra aparatoso choque-volcadura en la avenida Pie de la Cuesta del municipio de Querétaro
Chocan tráilers, en la autopista federal México-Querétaro; no se reportan heridos
Menor muere arrollado por un camión de carga en la colonia Loma Bonita de la capital queretana
Rescatan a 21 animales que eran víctimas de maltratro en una vivienda de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Destino, casualidad o “milagro”: La misteriosa lesión de Malagón que pone a Memo Ochoa rumbo a consolidarse como leyenda de mundiales con Messi y CR7
Michoacán: controlado el 90 % del incendio forestal en el Área Natural Protegida de Tzitzio
Gobierno de Michoacán reitera cero tolerancia a la apología del delito: Raúl Zepeda
Tepalcatepec rompe el silencio: con llamado al pueblo, Sheinbaum y Harfuch, ciudadanos se levantan y desafían el reinado de terror e impunidad del Abuelo Farías en Michoacán
Comentarios