Menor muere arrollado por un camión de carga en la colonia Loma Bonita de la capital queretana

Menor muere arrollado por un camión de carga en la colonia Loma Bonita de la capital queretana
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 20:09:14
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Querétaro, Querétaro, a 26 d emarzo de 2026.- Un menor de aproximadamente cinco años de edad, perdió la vida de forma trágica, luego de ser arrollado por un camión de volteo, en la avenida Pirineos.

Fue a la altura de la avenida Popocatépetl, en la colonia Loma Bonita, en donde el menor junto con su mamá, fueron embestidos por un camión de carga.

De acuerdo a la información obtenida, el menor habia salido de la escuela, y se dirigían a bordo de una motoneta a su domicilio.

Desafortunadamente en la intersección en mención, se registró el accidente, por lo que rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, se confirmó la muerte del menor, y se descartaron heridas graves de la mamá, por lo que no fue necesario realizar su traslado a un hospital.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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