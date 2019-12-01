Choque en la carretera México-Toluca deja una persona sin vida y tres lesionadas

Choque en la carretera México-Toluca deja una persona sin vida y tres lesionadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 21:12:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2026.- Un fuerte accidente de tránsito se registró en la carretera federal México-Toluca en la alcaldía Cuajimalpa, dejando el saldo de una persona sin vida y tres más lesionadas.

El siniestro ocurrió la tarde de este jueves cuando de acuerdo a la información preliminar, el conductor de un camión de carga perdió el control, después de que intentara tomar una incorporación, chocando contra otro vehículo pesado y después contra la estructura de una caseta.

Tras el impacto, la cabina del tractocamión quedó totalmente destruida, dejando al conductor prensado al interior de ella.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y equipos de emergencia, para ayudar en las labores de rescate, así como el acordonamiento de la zona. 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece turista al caer al mar, tras fallarle su paracaídas en Puerto Vallarta, Jalisco
Policía de Morelia localiza y recupera vehículo robado en Los Ejidos
Crece la indignación en Michoacán: Homicida de dos profesoras escondió arma en caja de guitarra y les dio 8 tiros; podría salir en solo 3 años
Choque en la carretera México-Toluca deja una persona sin vida y tres lesionadas
Más información de la categoria
Cae en Estados Unidos la esposa del exgobernador César Duarte: detención migratoria destapa viejo escándalo de corrupción en Chihuahua
Incendio en Área Natural Protegida de Tzitzio, controlado al 100%
Crece la indignación en Michoacán: Homicida de dos profesoras escondió arma en caja de guitarra y les dio 8 tiros; podría salir en solo 3 años
Destino, casualidad o “milagro”: La misteriosa lesión de Malagón que pone a Memo Ochoa rumbo a consolidarse como leyenda de mundiales con Messi y CR7
Comentarios