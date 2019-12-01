Choque en la carretera México-Toluca deja una persona sin vida y tres lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 21:12:15

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2026.- Un fuerte accidente de tránsito se registró en la carretera federal México-Toluca en la alcaldía Cuajimalpa, dejando el saldo de una persona sin vida y tres más lesionadas.

El siniestro ocurrió la tarde de este jueves cuando de acuerdo a la información preliminar, el conductor de un camión de carga perdió el control, después de que intentara tomar una incorporación, chocando contra otro vehículo pesado y después contra la estructura de una caseta.

Tras el impacto, la cabina del tractocamión quedó totalmente destruida, dejando al conductor prensado al interior de ella.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y equipos de emergencia, para ayudar en las labores de rescate, así como el acordonamiento de la zona.