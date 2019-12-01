Se registra aparatoso choque-volcadura en la avenida Pie de la Cuesta del municipio de Querétaro

Se registra aparatoso choque-volcadura en la avenida Pie de la Cuesta del municipio de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 20:23:00
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Querétaro, Querétaro, a 26 de marzo de 2026.- Elementos de la Policía Municipal de Querétaro y servicios de emergencias, se movilizaron a la avenida Pie de la Cuesta, en donde se reportó un aparatoso choque con volcadura.

Fue con la intersección con el boulevard de La Nación, en donde un auto de una empresa de telecomunicaciones, dio una vuelta prohibida.

Al realizar la mala maniobra, ocasionó que una camioneta lo impactara y a consecuencia se registrara el semaforazo que dejó importantes daños materiales. 

A la zona se movilizaron analistas de Protección Civil, quienes al llegar, realizaron la valoración de los involucrados y determinaron que ninguno presentaba heridas graves, por lo que no requerían traslado a un hospital.

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