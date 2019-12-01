Chocan tráilers, en la autopista federal México-Querétaro; no se reportan heridos

Chocan tráilers, en la autopista federal México-Querétaro; no se reportan heridos
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 20:15:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 26 de marzo de 2026.- Dos tráilers, protagonizaron un aparatoso accidente, sobre la autopista federal 57 México- Querétaro, luego de que ambos, presuntamente jugaban a las carreritas.

A la altura del puente de Pasteur, fue en donde finalmente uno terminó perdiendo el control, lo que derivó, el impacto de ambas unidades pesadas.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes llegaron a brindar los primeros auxilios, y una vez en la zona, descartaron personas heridas.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que generó una severa carga vehicular en la zona.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra aparatoso choque-volcadura en la avenida Pie de la Cuesta del municipio de Querétaro
Chocan tráilers, en la autopista federal México-Querétaro; no se reportan heridos
Menor muere arrollado por un camión de carga en la colonia Loma Bonita de la capital queretana
Rescatan a 21 animales que eran víctimas de maltratro en una vivienda de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Destino, casualidad o “milagro”: La misteriosa lesión de Malagón que pone a Memo Ochoa rumbo a consolidarse como leyenda de mundiales con Messi y CR7
Michoacán: controlado el 90 % del incendio forestal en el Área Natural Protegida de Tzitzio
Gobierno de Michoacán reitera cero tolerancia a la apología del delito: Raúl Zepeda
Tepalcatepec rompe el silencio: con llamado al pueblo, Sheinbaum y Harfuch, ciudadanos se levantan y desafían el reinado de terror e impunidad del Abuelo Farías en Michoacán
Comentarios