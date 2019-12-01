Chocan tráilers, en la autopista federal México-Querétaro; no se reportan heridos

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 20:15:35

Querétaro, Querétaro, a 26 de marzo de 2026.- Dos tráilers, protagonizaron un aparatoso accidente, sobre la autopista federal 57 México- Querétaro, luego de que ambos, presuntamente jugaban a las carreritas.

A la altura del puente de Pasteur, fue en donde finalmente uno terminó perdiendo el control, lo que derivó, el impacto de ambas unidades pesadas.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes llegaron a brindar los primeros auxilios, y una vez en la zona, descartaron personas heridas.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que generó una severa carga vehicular en la zona.