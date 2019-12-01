Organización criminal de Sinaloa está "mermada" pero hay líderes por detener, señala Harfuch

Ciudad de México, a 27 de agosto 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que si bien la principal organización criminal de Sinaloa está mermada por los operativos del Gabinete de Seguridad federal, aun hay varios de sus líderes libres, a los cuales deben detener.

“No puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cártel de Sinaloa, todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos”, refirió.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal explicó que existen varias facciones del Cártel de Sinaloa, dos de ellas son la de “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y la de “Los Mayos”, que dirigen los hijos de Ismael Zambada García.

Dichas “ramas” de la organización criminal se encuentran en una guerra interna, tras la entrega de “El Mayo” a las autoridades de Estados Unidos, por parte de uno de los hijos de “El Chapo”, en julio de 2024.

“El Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal. Siempre ha habido varios líderes, es un cártel que tiene digamos como varias ramas, una de ellas eran Ismael Mayo Zambada, el otro (Joaquín) Chapo Guzmán, después los hijos del Chapo, el Guano (Aureliano Guzmán) que también es hermano del Chapo‘, otro es (Fausto) ‘Chapo‘ Isidro”, sostuvo el secretario García Harfuch.